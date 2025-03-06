Бывший Клавы Коки Поверин раскрыл, что привело к разрыву отношений

Построение отношений с российской певицей Клавой Кокой было делом непростым и сопровождалось множеством разногласий, которые в конце концов и привели к разрыву. Об этом рассказал экс-возлюбленный артистки Александр Поверин.

«С моей стороны я говорил, что мне все нравится, но проблема во времени. Я ей говорил, что я не не готов строить отношения, а что мне будет сложно строить отношения, пока я не добился популярности и стать богатым, потому что я не смогу дать ни тебе, ни ребенку и т. д. Возможно, она меня не так услышала», — приводит слова блогера Газета.Ru.

При этом Александр не полагает, что Кока рассчитывала на более стремительное развитие их отношений — он уверен, что девушка сообщила бы ему о вещах, которые ее не устраивают.

«Это скорее возникало у подписчиков и аудитории, что я обязан сделать тогда-то и тогда-то. Я не знаю, почему это выстроили проблемой именной нашей. Это не было проблемой. Возможно, я что-то не знаю», — подчеркнул он.

Поверин также отметил, что никаких серьезных проблем с чувствами у него во время романа с Клавой не было.

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