Бывший друг Иосифа Кобзона Пейсахов не смог вернуть его вдове 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

В Ставрополе суд прекратил дело в отношении предпринимателя Вагифа Пейсахова. Бизнесмен в далеком 2013 году одолжил у Иосифа Кобзона 25 млн долларов, что по нынешнему курсу около 2,5 млрд рублей, однако так и не смог вернуть ни певцу, ни его вдове Нелли Кобзон эти деньги.

Как отмечают журналисты, Пейсахов потратил всю сумму на казино. Спустя какое-то время, когда пришел срок отдавать Иосифу Кобзону деньги, предприниматель честно рассказал певцу о том, что нужной суммы у него нет. После этого его арестовали и приговорили к шести годам заключения.

Уже за решеткой Пейсахов заявлял, что хочет выплатить сумму долга, но находясь в колонии он сделать этого так и не смог — зарплата бизнесмена за год составляла порядка 3 тысяч рублей.

Позже на предпринимателя подала в суд вдова артиста Нелли Кобзон, которая требовала признать его банкротом. Это случилось уже после освобождения Пейсахова, который улетел в Израиль. Однако по существу рассмотрение дела так и не началось — ни истец, ни ответчик в суд не явились. В итоге дело было закрыто.

Ранее мы писали о том, что сестра Кобзона рассказала об ошибке телевизионщиков, перепутавших певца с Магомаевым в сюжетах о «Крокусе».