Бывший директор Гришечкина рассказал о будущей судьбе собаки артиста

Директор Гришечкина опроверг информацию о том, что собака артиста умирает, об этом пишет kp.ru.

Родные Вячеслава Гришечкина до сих пор не решили, кому достанется квартира артиста в Москве. Сейчас единственным жильцом является любимый пес знаменитости по кличке Беня. В прессе несколько раз просачивалась информация о том, что за собакой некому следить, однако экс-директор Вячеслава Гришечкина опровергает это.

«Я регулярно приезжаю к Бене, гуляю с ним и покупаю корм. Когда я не могу этого сделать, Беню на прогулку выводит консьержка Ольга Михайловна», — рассказал Максим Миллер.

По словам Миллера, журналисты буквально обрывают ему телефон с просьбами прокомментировать новости о собаке.

«Почему-то все думают, что Беня практически умирает один в квартире, но это не так! Собаку я заберу, но чуть позже. Мне сейчас нужно найти работу и немного прийти в себя», — объяснил он.

Напомним, актер Вячеслав Гришечкин умер 15 сентября на 62-м году жизни. Причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем.

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