«Бывшие возвращаются»: готовящаяся к свадьбе Волочкова рассказала о любовных похождениях

Анастасия Волочкова является самой обсуждаемой персоной. Личная жизнь 47-летней Волочковой интересует публику, особенно после новости о предстоящей свадьбе. В своей социальной сети знаменитость написала откровенный пост, в котором она похвасталась насыщенной личной жизнью.

По словам Анастасии, все ее бывшие возлюбленные непременно к ней возвращаются. Вот почему балерина считает, что она умеет «задать тон отношений», которому «никто не может соответствовать».

«Милые дамы, вы берегите своих мужчин, пока они с вами рядом, следите за собой! Потом не ищите их в моей постели. Тот факт, что все бывшие возвращаются ко мне и бегут от тех, с кем даже не о чем разговаривать, показывает, что я на правильном пути», — сообщила Волочкова.

После подобного заявления Анастасия обратилась ко всем представительницам прекрасного пола и посоветовала им стать «эталоном» и прокачать свою женскую энергию. Знаменитость убеждена: если этого не произойдет, то ее экс-возлюбленные так и будут к ней возвращаться.

Ранее мы писали о том, как проблемы из детства отразились на поведении 47-летней Анастасии Волочковой. Подробности читайте в этой статье.