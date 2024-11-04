Бывшие хозяева квартиры Башмета объяснили, почему не выписывались из нее 16 лет

Бывшие хозяева квартиры дирижера Юрия Башмета в «Саввинском подворье» объяснили, почему не выписывались 16 лет. По словам четы пенсионеров, они не знали о просьбе выписаться до суда.

Подробности узнал mk.ru.

Журналисты обнаружили пенсионеров в Одинцовском городском округе, они проживают в особняке. Выяснилось, что они родом из Туркменистана – после развала СССР получили российское гражданство и переехали в Москву, поселились в «Саввинском подворье». На вопрос, как удалось получить там квартиру, заявили журналистам, что это не их дело.

Объясняя, как получилось, что они 16 лет оставались прописаны в квартире Башмета, сказали: «Никто об этом не подумал. Прописку менять долго, пока очередь отстоишь, уже прописка на тот свет нужна будет».

Пара продала элитную квартиру, так как мечтала о доме, в котором могли собираться большой семьей. Также собеседники ответили, почему не согласились выписаться, когда Башмет их об этом попросил. Оказалось, что жильцы не знали о просьбе выписаться до суда.

«Мы даже не знали, что он с нами связывался! Возможно, он сам или от него нам звонили, но сами подумайте, мошенников сейчас столько, стоит ли каждому звонку верить?», - сообщили они.

Башмет купил квартиру в доме с историей в 2008 году. В конце октября 2024-го стало известно, что он добился выселения из нее шести бывших жильцов.