Бывшей девушке Гуфа грозит до 10 лет тюрьмы

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» и экс-возлюбленная рэпера Гуфа Яна Шевцова подозревается в мошенничестве на 1 млн рублей. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам девушки, причиной стали ее «интимные игры» с любовником, за которые она получала деньги. Два года назад Яна познакомилась с предпринимателем Алексеем в Екатеринбурге — пара обменялась телефонами после того, как мужчина помог ей с ремонтом машины.

Позднее у Алексея и Яны начались романтические отношения, хотя они оба состояли в браке. В период их романа бизнесмен дарил Шевцовой дорогие подарки, а также рассказал ей о своем «фетише»: мужчине нравилось, когда девушка притворялась беременной во время интимной близости.

Шевцова уточнила в беседе со СМИ, что пусть ей были неприятны такие ролевые игры, но она шла на поводу у любовника. Она назвала себя «содержанкой» в этих отношениях и призналась, что Алексей начал угрожать ей, когда «ситуация стала выходить из-под контроля».

Через некоторое время экс-участница «Дома-2» сообщила предпринимателю о расставании, и мужчина предложил ей 1 млн рублей в качестве моральной компенсации за «беременные игры». Правоохранители задержали Шевцову, когда она направлялась к любовнику за деньгами.

Теперь, как пишет Ura.ru, бывшая возлюбленная Гуфа обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере — ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Гуф перегрыз провода базы для электронного браслета во время ломки.