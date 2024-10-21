Бывшего знатока «Что? Где? Когда?» Илью Бера* оштрафовали на 40 тысяч рублей

Бывшего знатока «Что? Где? Когда?» Илью Бера* (признан иноагентом на территории РФ) оштрафовали на 40 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Экс-участник «Что? Где? Когда?» Илья Бер* признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранных агентов. Таганский районный суд Москвы назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей из-за отсутствия необходимой плашки иноагента на одном из его материалов в Сети.

Напомним, Илья Бер* был признан иностранным агентом в ноябре 2023 года. С 2019 года руководство Первого канала запретило знатоку продолжать участие в телевизионной версии игры «Что? Где? Когда?». С 2008 по 2019 год он работал главным редактором игры «Кто хочет стать миллионером?».

Ранее мы писали о том, что Григорий Лепс получил за нарушение ПДД более 793 штрафов на полмиллиона рублей.

*Признан иноагентом на территории РФ.