Бывшего знатока «Что? Где? Когда?» Аскерова* наказали за отсутствие плашки иноагента

Бывшего знатока «Что? Где? Когда?» Аскерова* (признан иноагентом на территории РФ) оштрафовали на 40 тысяч рублей, об этом сообщает Пятый канал.

Как стало известно журналистам, Савеловский суд Москвы признал виновным Ровшана Аскерова* в несоблюдении закона об иностранных агентах.

«Постановлением Савеловского районного суда города Москвы от 30.08.2023 Аскеров Р*. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ», - рассказали в пресс-службе суда.

В своих соцсетях Аскеров* намеренно не ставит плашки о том, что он признан иноагентом. Пока решение суда знаток никак не комментировал.

Напомним, Ровшана Аскерова* в декабре прошлого года Минюст внес в список иноагентов. Ранее он стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма и был объявлен в розыск. Следствие тогда установило, что в апреле 2022 года он опубликовал на своей странице в соцсетях заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память российского полководца, маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

Ранее мы писали о том, что Светлана Немоляева рассказала о размере своей пенсии. По словам артистки, ей ежемесячно доплачивают около 30 тысяч рублей.

*признан иноагентом на территории РФ.