Бывшего гитариста «Короля и Шута» Балунова обвинили в дискредитации армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Ротонда».

В отношении бывшего члена коллектива «Король и Шут» Александра Балунова составили административный протокол за несколько публикаций в его telegram-канале. Сообщается, что музыкант размещал посты, осуждающие СВО в период с июля по октябрь 2024 года.

Теперь Балунову грозит штраф до 50 тысяч рублей по статье 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации).

По данным журналистов, Александр Балунов периодически размещал в своих соцсетях политические посты. Сейчас гитарист живет за границей. В коллективе «Король и Шут» Балунов проработал до 2006 года.

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