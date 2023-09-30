Бывшая жена Вячеслава Малафеева разругалась с его дочерью от первого брака

Бывшая жена Малафеева заблокировала в соцсетях его дочь от первого брака, об этом пишет StarHit.

Отношения между 19-летней Ксенией Малафеевой и ее родными всегда были не самыми теплыми. В марте этого года она сбежала из дома и уехала в Дубай из-за непонимания со стороны отца. Девушка жаловалась, что Вячеслав Малафеев не интересуется ее жизнью, перестал звонить и общаться с ней.

Однако после развода со своей второй супругой, Екатериной, отношения между отцом и дочкой наладились. Оказалось, что все это время женщина не хотела общаться с падчерицей и настраивала против нее мужа.

«Развод мог отчасти повлиять на папу, потому что инициатором не общаться со мной была именно Катя. Для меня сейчас это все какая-то игра, потому что когда мы жили все вместе, она была вынуждена со мной общаться», — объяснила Ксения.

Девушка рассказала, что в какой-то момент вторая супруга отца заблокировала ее в соцсетях.

«Я выкладывала в соцсети свой рассказ про наши отношения, после этого она меня заблокировала. Для меня этот жест означает полную точку. Я не писала ей, не звонила, мне это не нужно, но зачем блокировать — я не понимаю», — призналась она.

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