Делала странные вещи: вокалистка группы «Моя Мишель» рассказала о травматичных отношениях

Певица Татьяна Ткачук, вокалистка музыкальной группы «Моя Мишель», исполняет композиции о любви, разлуке, боли, радости и счастье. Фанаты девушки верят в ее искренность. А совсем недавно артистка поделилась одной личной историей, которая заставила ее начать новую жизнь, передает Ngs.ru.

Ткачук дала интервью журналистам и рассказала о болезненном опыте отношений в 24 года. Тогда у девушки был молодой человек. Татьяна очень сильно любила избранника, что в конечном счете привело к травме — тот признался, что хотел бы связать свою жизнь с другой. Сначала певица испытывала боль и гнев, разочаровавшись в отношениях. Потом она начала делать странные поступки. Например, по словам Татьяны, она могла совершать пьяные поездки на острова, стрелять из ружья и заниматься подобными вещами.

Лишь впоследствии, оказавшись в Хорватии, певица поняла, что у нее началась депрессия. С этого момент Ткачук решила взять себя в руки и постепенно перестать страдать. Вокалистка группы «Моя Мишель» поняла, что нельзя начать новую жизнь, не оторвавшись от прошлого.

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