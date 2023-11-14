Психолог объяснила, почему отношения Машкова с дочерью нельзя назвать здоровыми
Психолог Мирная объяснила, зачем поругавшаяся с отцом Машкова посвящает ему посты .
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Мария и Владимир Машковы уже больше года не общаются из-за политических разногласий. После отъезда из РФ Мария посвящает трогательные посты отцу, однако он никак на них не реагирует. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Инна Мирная прокомментировала семейный конфликт.
В архивных интервью Машкова не раз упоминала о сложном характере отца и их нестандартных отношениях. По словам актрисы, она долгое время воспитывалась бабушкой и дедушкой. Это привело к тому, что у нее возникла психологическая травма. Чтобы избавиться от проблемы, Мария обратилась к специалисту.
«Вы думаете, почему я обратилась к психиатру? Потому что поняла, что не решила множество серьезных вопросов относительно своих родителей. Я с ними общалась редко. Меня воспитывали бабушка с дедушкой, окружали заботой, видя, как я обделена родительским вниманием. Все-таки, полагаю, лет до пяти дети должны быть рядом с родителями», — цитирует Woman.ru Машкову.
По словам эксперта, детство Марии, в котором она недополучила отцовскую заботу, наделило ее избегающей привязанностью. Такие люди сохраняют дистанцию в отношениях с близкими и боятся эмоциональных связей.
«Она всегда взаимодействовала с Машковым через избегающую модель отношений: не умела просить и принимать помощь. Актриса зачем-то скрывала, что перевелась в Щукинское училище, зная, что Машков не будет вмешиваться», — высказалась психолог.
Инна Мирная
Психолог
В связи с этим отношения на расстоянии — единственный вариант для Марии.
«Разлуку с отцом она переносит довольно легко. Но при этом Машкова не перестает манипулировать, выкладывая провокационные посты и публично обсуждая их отношения. Это — хитрость маленькой девочки, которая наконец-то добилась внимания папы и смогла показать, что с ней тоже нужно считаться. В постах Маши прослеживаются беспомощность и одиночество ребенка, который находится в фазе негативного внимания. Это значит, что она выбрала новый способ получения реакции отца», — поделилась мнением Инна.
Инна Мирная
Психолог
Также Мирная считает: актриса ждет, что отец не выдержит провокаций и начнет диалог. В данной ситуации это будет проявлением беспокойства и заботы о ней. К этому, по мнению психолога, Машкова стремится всю жизнь.
Нормально ли, что близкие люди не общаются?
«Как психолог, я не могу назвать такие отношения здоровыми. В здоровых отношениях никто не страдает. Это относится и к любовным, и к детско-родительским связям. Если есть боль (а в отношениях Машкова с дочерью это явно прослеживается) — значит что-то явно не так», — резюмировала эксперт.
Инна Мирная
Психолог