Психолог объяснила, почему отношения Машкова с дочерью нельзя назвать здоровыми

Мария и Владимир Машковы уже больше года не общаются из-за политических разногласий. После отъезда из РФ Мария посвящает трогательные посты отцу, однако он никак на них не реагирует. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Инна Мирная прокомментировала семейный конфликт.

В архивных интервью Машкова не раз упоминала о сложном характере отца и их нестандартных отношениях. По словам актрисы, она долгое время воспитывалась бабушкой и дедушкой. Это привело к тому, что у нее возникла психологическая травма. Чтобы избавиться от проблемы, Мария обратилась к специалисту.

«Вы думаете, почему я обратилась к психиатру? Потому что поняла, что не решила множество серьезных вопросов относительно своих родителей. Я с ними общалась редко. Меня воспитывали бабушка с дедушкой, окружали заботой, видя, как я обделена родительским вниманием. Все-таки, полагаю, лет до пяти дети должны быть рядом с родителями», — цитирует Woman.ru Машкову.

По словам эксперта, детство Марии, в котором она недополучила отцовскую заботу, наделило ее избегающей привязанностью. Такие люди сохраняют дистанцию в отношениях с близкими и боятся эмоциональных связей.