Бывшая жена Святослава Ещенко раскрыла причину развода: от Карабаса-Барабаса до морального давления

Ирина Ещенко, являясь директором Святослава, стала подозревать артиста в увлечении молоденькими девушками. Боясь за будущее, она заключила со Святославом Ещенко брачный договор.

Артист отмечал, что ревность супруги надумана. Однако Ирина стала замечать его заинтересованный взгляд на других. Также потерялась тактильность, что не устраивало девушку. Попытки удержать брак оказались тщетными.

Кроме того, спустя время до Ирины начала доходить информация, что Святослав называет ее за спиной Карабас-Барабасом и жалуется на давление с ее стороны.

Напомним, что в браке Ирины и Святослава Ещенко родился сын Нарад. Артист утверждает, что Ирина настраивает мальчика против него. Сама бывшая супруга это отрицает.

Ранее мы писали, что Святослав Ещенко рассказал о разводе с женой после 20 лет брака.