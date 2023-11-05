Бывшая жена Ромы Жукова вынуждена отчитываться за трату алиментов на детей, об этом сообщает StarHit.

В 2017 году крепкий брак музыканта Ромы Жукова и Елены Жуковой распался. Возлюбленные воспитывали семерых детей, большинство из них после развода остались с матерью. Однако, несмотря на то, что Елена фактически одна занимается их воспитанием, Жуков требует с экс-супруги ежемесячных отчетов по тратам алиментов.

Отметим, что сейчас сумма выплат от Ромы Жукова составляет всего 21 тысячу рублей.

«Отчеты для папы Ромы, куда алименты в размере 21 тысячи ушли. Это на всех детей. В шоке от этого дурдома…» — написала Жукова в соцсетях.

Елена рассказывала, что этой суммы не хватает для содержания детей. Однако ей помогают неравнодушные люди. Впрочем, музыкант утверждает, что алименты платит регулярно, перечисляет деньги детям дополнительно, но бывшая супруга жадничает и настраивает детей против него.

Ранее мы писали о том, что актеру Игорю Петренко могут запретить выезд из РФ из-за огромного долга по алиментам Климовой.