Бывшая жена поздравила Андрея Урганта с новой свадьбой по телефону

Бывшая гражданская жена актера Андрея Урганта Елена Романова рассказала, как поздравила его со свадьбой и днем рождения. Напомним, в день рождения 28 ноября артист сообщил, что женился.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

Ургант находился в отношениях с Романовой 9 лет. Актер стал крестным отцом ее сына, рожденного в других отношениях. Женщина сохранила с артистом хорошие отношения, она занимается пиаром Урганта.

«Со свадьбой я поздравила Андрея по телефону. А вчера доставкой отправила им от нас с Федей небольшой подарок — корзину с фруктами и ягодами», - поделилась Романова и добавила, что Ургант и его супруга родились в один день.

По ее словам, новая жена Урганта – не публичный человек, но давно с ним знакома. Женщина «окутала его заботой»: помогает в быту и в делах.

Ранее Ургант сообщал, что знаком с избранницей с 2000-х годов. Сейчас он утверждает, что обрел все необходимое для жизни и счастья, в частности, покой и семью.