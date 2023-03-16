Бывшая жена покойного Грачевского рассказала о странных событиях во время съемок «Ералаша»

Бывшая жена легендарного создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского рассказала, что думает о потусторонних силах. Анна призналась, что однажды столкнулась с ними прямо на съемках очередного эпизода всеми любимой передачи.

В беседе с Пятым каналом девушка вспомнила о событиях, которые произошли более 15 лет назад. Тогда она была на съемках очередного сюжета «Ералаша» под мистическим названием «Привидение».

По сюжету, директор детского лагеря не хотел, чтобы ребята купались в ночное время суток, поэтому сочинил сказку про призрака. На самом деле оказалось, что это не сказка, а привидение действительно существует.

Грачевская поделилась, что эти съемки запомнились ей надолго. На площадке резко выключались камеры, а двери ходили туда-сюда. В ночное время все это выглядело еще пугающе.

«Мы чувствовали присутствие потусторонних сил на съемках», — призналась экс-супруга режиссера.

Ведущая говорит, что верит в это и даже увлекается подобными темами. По словам Анны, ее всю жизнь преследует цифра 666. Когда она заметила это, то обратилась в церковь и поговорила с батюшкой. В итоге девушка поняла, что потусторонних сил не нужно бояться.

«Чем больше ты боишься, тем больше, мне кажется, нечисть будет влиять и тебя пугать. Ведь задача одна — напугать», — рассуждает Анна.