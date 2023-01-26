Вдова Грачевского пытается сохранить последние деньги из-за судов с новым владельцем «Ералаша»

Вдова создателя «Ералаша» Бориса Грачевского пытается бороться с тем, чтобы у нее не отобрали последние деньги. Журналисты выяснили, что Екатерина Белоцерковская обжаловала решение о взыскании 4 миллионов рублей в пользу киножурнала.

Нынешний гендиректор проекта Аркадий Григорян хочет взыскать с Белоцерковской и других наследников мэтра огромную сумму, которую Грачевский якобы занял у него еще при жизни. Адвокат вдовы режиссера Евгений Бранецкий рассказал Пятому каналу, что суд рассмотрит апелляционную жалобу в феврале.

Напомним, что друг Грачевского пытался отсудить у его вдовы 18 миллионов рублей, тоже якобы долг звезды. Белоцерковская уверяла, что ничего не знала о долгах любимого.

«В прошлом году суд частично удовлетворил иск Григоряна и постановил взыскать четыре миллиона рублей с четверых наследников Грачевского», – пишет Пятый канал.

Подобный иск к наследникам подавала и компания «Ералаш». Суд удовлетворил требования и постановил взыскать с ответчиков 11 миллионов рублей. Екатерина тоже обжаловала это решение, но дата рассмотрения еще не назначена.

Ранее мы писали о том, что вдова Грачевского в одиночку растит маленького сына от режиссера. Недавно она показала, как выглядит звездный наследник.