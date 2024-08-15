Бывшая жена Павла Мамаева рассказала, почему дочь холодно общается с отцом

Модель и блогер Алана Мамаева отреагировала на обвинения, что дочь холодно общается с отцом. Соответствующий пост появился в ее микроблоге.

Экс-супруга Павла Мамаева неоднократно жаловалась, что футболист не поддерживает связь с дочерью Алисой. Жена спортсмена Надежда Санько разместила личную переписку Алисы и Павла, в которой девочка отвечает на сообщения односложно и невежливо.

Блогер рассказала, что подобное поведение ее наследницы неудивительно. Она отметила, что Алиса обижена на отца. Алана напомнила, что футболист предпринимал попытки «отжать» у них единственное жилье, платит алименты в 10 тысяч рублей и отказался от ее сына Алекса через суд.

«Но отец хочет красиво появиться с каким-то подарочком, и с него взятки гладки», — возмутилась модель.

Мамаева подчеркнула, что дочь видит «реальное отношение» отца, вследствие чего так себя ведет. Она добавила, что Алиса — все еще подросток, поэтому периодически может общаться с родителями односложно и невежливо.

«Он забыл, что это ребенок, который уже три года видит реальное отношение отца. И вялые пару попыток. Есть такое выражение очень мудрое. Надо уметь так дать, чтобы можно было взять. Так вот все его попытки сделать так, что ребенок не может «взять», — заявила блогер.

Ранее жена Павла Мамаева объяснила, почему он не общается с дочерью от экс-супруги Аланы.