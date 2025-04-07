Бывшая жена Паши Техника дала интервью Ксении Собчак после смерти рэпера

Бывшая жена популярного рэпера Паши Техника, настоящее имя которого – Павел Ивлев, успела дать интервью журналистке Ксении Собчак. Напомним, что звезда соцсетей скончался в тайской больнице на Пхукете на 41-м году жизни.

Экс-супруга знаменитости поддерживала его и писала в личном микроблоге о состоянии бывшего мужа. 7 апреля она неожиданно рассказала о том, что уже дала интервью Ксении Собсак. Она опубликовала в соцсетях совместное фото с телеведущей и добавила короткий комментарий.

«Сегодня отсняли интервью, честное, открытое с Ксенией. Она встретила нас в аэропорту», – написала Ева Карицкая.

Напомним, что когда еще Паша был жив, Собчак предложила семье помощь и связалась с его родными. Журналистка выложила в своем Telegram-канале скриншот переписки с родственниками рэпера. В них телеведущая писала, что договорилась с некой женщиной, «которая имеет связи» в тайской больнице, где лежит Техник.

«Все утро переписываюсь с близкими Паши, пытаюсь помочь. Паша пережил клиническую смерть. Состояние чудовищное. Надеюсь, вытащим. Но проблема огромная, и очень хочется добиться от тайцев, чтобы дали спасти человека», — писала Ксения.

Несмотря на усилия медицинских работников и даже прилетевшего из России врача, Техник умер в больнице.

Ранее мы писали о том, когда состоится прощание с Пашей Техником.