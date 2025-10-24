«Новая возлюбленная будет из США»: что происходит в личной жизни Никиты Преснякова после развода

Певец Владимир Пресняков признался, что его сын пришел в себя после развода с женой Аленой Красновой. По его словам, Никита даже стал более взрослым. Однако звездный отец не уточнил, готов ли артист уже к новым отношениям. О том, что сейчас происходит в его личной жизни, сайту «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

В 2025 году Никита Пресняков подтвердил, что расстался с супругой. Алена вернулась в Россию, а сам он остался в Америке. В личном блоге певец регулярно показывает, как живет в статусе холостяка и не раскрывает, есть ли у него уже новая возлюбленная. Продюсер Сергей Дворцов отметил, что избранницу Никита не показывает, так как ее пока просто нет.

«Ну, Никита у нас зазвездился благодаря бабушке Алле Борисовне. Сделал карьеру известного человека. Да, я считаю, он безусловно талантливый, яркий, красивый, высокий. Что говорить, парень харизматичный. Что происходит с его личной жизнью? На сегодняшний день, мне кажется, уже ничего, потому что он развелся со своей женой. Безусловно, сейчас он погружен в творчество», — рассказал Дворцов.

По мнению продюсера, второй раз Никита не женится на русской девушке. Он считает, что отношения артист теперь будет строить с иностранками, тем более, что в Россию он возвращаться не собирается, несмотря на то, что его отец Владимир этого очень ждет.

«Думаю, что новая возлюбленная будет из США, это 100%. Из Российской Федерации он никого искать не будет. Ему это невыгодно. С тем расчетом, что у него была девушка красивая, по таким же параметрам он и там будет ее искать, — поделился Дворцов. — Нет, не говорят о его возвращении в Россию. Он бы, безусловно, хотел, но все прекрасно понимают, что шлейф от Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ) тянется по их всей семье. Все они боятся сейчас находиться в России, организовывать у нас какие-то выступления».

