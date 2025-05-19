Бывшая жена Никиты Ефремова Яна Гладких станет мамой в третий раз. Об этом стало известно из соцсетей.

Актриса Яна Гладких, которая состояла в браке с Никитой Ефремовым с 2014 по 2015 год, рассказала о скорой беременности. Напомним, сейчас девушка замужем за звукооператором Иваном Ширшовым.

Гладких показала в соцсетях кадры с гендер-пати — выяснилось, что у супругов родится дочь.

«Спасибо моей выбранной семье — за то, что вы рядом со мной и с нашей будущей малышкой. Очень-очень вас всех люблю!» — подписала кадры актриса.

В комментариях актрису поздравили со скорыми родами: «Милая, поздравляю! Девчонка, ура!», «Так рада за вас, от всей души поздравляю!».

Яна Гладких переехала жить в США в 2023 году. Сейчас она вместе с мужем находится в Лос-Анджелесе.

Ранее мы писали о том, что Никита Ефремов вышел в свет с возлюбленной, художницей Ольгой Шурыгиной.