Бывшая жена Никиты Ефремова стала мамой в третий раз и раскрыла пол ребенка
© Starface.ru
34-летняя актриса Яна Гладких поделилась радостной новостью. Бывшая жена Никиты Ефремова рассказала, что стала мамой в третий раз.
О пополнении в семье артистка рассказала на своей страничке в соцсети. Яна поделилась, что у нее родилась дочь.
«Мой плач и моя улыбка будут рождаться на твоем лице, доченька… Будь счастлива, пожалуйста, и добро пожаловать, Арина Ивановна!», — написала многодетная мама.
Артистка замужем за звукооператором Иваном Ширшовым, с которым она живет в США. Первенец супругов по имени Лев родился в 2018 году. После Яна родила второго сына, которой назвали Степой.
О третьей беременности Гладких рассказала только в середине мая. На гендер-пати Яна узнала, что ждет девочку.
Брак с Ширшовым стал вторым для актрисы. Она была замужем за Никитой Ефремовым, с которым разошлась через год после свадьбы.
Напомним, минувшей весной Никита Ефремов вышел в свет с новой возлюбленной - художницей Ольгой Шурыгиной. Актер буквально светился от счастья рядом со спутницей.