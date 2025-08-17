Бывшая жена Никиты Ефремова стала мамой в третий раз и раскрыла пол ребенка

34-летняя актриса Яна Гладких поделилась радостной новостью. Бывшая жена Никиты Ефремова рассказала, что стала мамой в третий раз.

О пополнении в семье артистка рассказала на своей страничке в соцсети. Яна поделилась, что у нее родилась дочь.

«Мой плач и моя улыбка будут рождаться на твоем лице, доченька… Будь счастлива, пожалуйста, и добро пожаловать, Арина Ивановна!», — написала многодетная мама.

Артистка замужем за звукооператором Иваном Ширшовым, с которым она живет в США. Первенец супругов по имени Лев родился в 2018 году. После Яна родила второго сына, которой назвали Степой.

О третьей беременности Гладких рассказала только в середине мая. На гендер-пати Яна узнала, что ждет девочку.

Брак с Ширшовым стал вторым для актрисы. Она была замужем за Никитой Ефремовым, с которым разошлась через год после свадьбы.

Напомним, минувшей весной Никита Ефремов вышел в свет с новой возлюбленной - художницей Ольгой Шурыгиной. Актер буквально светился от счастья рядом со спутницей.