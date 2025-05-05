Беременная визажистка Галустяна попала в больницу после новостей о романе с ним

Беременная визажистка юмориста Михаила Галустяна попала в больницу. Произошло это после того, как в Сети появилась информация, что она может быть причастна к разводу звезды.

В личном блоге эксперт в макияже Милена опубликовала фото из клиники. В кадре она лежала под капельницей. Подробностей госпитализации она не раскрыла, но отметила, что с ней все в порядке.

«Спасибо всем, кто переживает, с малышом все в порядке уже», - заявила девушка.

Также Милена обратилась к пользователям, которые обвиняют ее в связи с Галустяном. Она дала понять, что слухи об их романе неправдивы, и попросила отписаться от нее всех, кто подписался только из-за сплетен в Интернете.

Напомним, что в конце апреля Михаил объявил о разводе с женой. После этого поклонники заподозрили, что причиной могут быть отношения юмориста с визажисткой, с которой он уже долгое время работает. Масла в огонь подлила и сама Милена, когда объявила о своей беременности. К слову, Галустян слухи предпочитает не комментировать.

Ранее психолог Станислав Самбурский раскрыл, что могло стать причиной развода Михаила Галустяна с женой.