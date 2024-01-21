Бывшая жена Михаила Ефремова захотела покинуть Россию

Бывшая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина задумалась об эмиграции в Австралию, об этом сообщает программа «Ты не поверишь!».

Журналисты наведались в гости к бывшей супруге актера Михаила Ефремова. Ксения Качалина была четвертой женой артиста. Сейчас Качалина проживает одна в квартире, расположенной в центре Москвы. Однако жизнь бывшей актрисы вряд ли можно назвать роскошной — она нигде не работает и буквально ходит по помойкам.

По словам Качалиной, она перекрасила волосы с помощью краски, которую достала из помойки рядом с салоном красоты.

Бывшая супруга Михаила Ефремова также рассказала, что периодически задумывается об эмиграции. Так, она планирует уехать в Австралию из-за климата и большого количества животных.

«Там очень много и коров, и сельского хозяйства. Кенгуру и киви. Я поузнавала для себя», — рассказала она.

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