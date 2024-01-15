Бывшая жена Марата Башарова забрала их сына и увезла из России

Бывшая жена актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова забрала их общего сына и увезла из России. Сейчас экс-супруга телеведущего с мальчиком находятся на Шри-Ланке.

Бессменный ведущий шоу «Битва экстрасенсов» был женат несколько раз. На протяжении двух лет он состоял в браке со своей поклонницей Елизаветой, которая родила от него ребенка. Сына родители назвали Марселем. Однако после рождения малыша супруги не смогли долго сохранять отношения и приняли решение о разводе. Причем расставание сопровождалось большим скандалом.

Шевыркова, разойдясь с Башаровым, заявила, что артист имеет алкогольную зависимость и порой ведет себя неадекватно. Марат же обвинял бывшую жену в том, что она запрещает ему видеться с сыном и настраивает его против отца. Впрочем, со временем экс-возлюбленные разногласия уладили и стали вместе воспитывать Марселя.

В основном мальчик живет с мамой, но со звездным папой тоже поддерживает связь. Однако какое-то время Башаров вновь не сможет увидеть ребенка. Оказалось, что Елизавета увезла его из России. Правда, лишь на время отпуска. Об этом она рассказала в личном блоге, опубликовав снимок Марселя.

Ранее Марат Башаров сделал предложение своей новой возлюбленной Асе Борисовой.