Бывшая жена Мамаева со смехом рассказала о сумме алиментов, которые футболист платит дочери

Блогерша Алана Мамаева рассказала в социальных сетях, сколько ее бывший муж, футболист Павел Мамаев платит алиментов на воспитание их общей дочери Алисы. Об этом сообщается на сайте Газета.Ru.

По словам брюнетки, спортсмен исправно выплачивает 11 095 рублей. К своему ответу она прикрепила смеющийся смайлик. Девушка также добавила, что Павел не общается с девочкой. Поклонников очень удивила такая скромная сумма. Многие следят за жизнью футболиста, который публикует кадры с самых роскошных курортов. По информации СМИ, мужчина дарит нынешней жене украшения за десятки миллионов рублей.

Напомним, что Алана и Павел Мамаевы развелись в апреле 2021 года. Блогерша отметила, что причиной расставания стали измены мужа. После развода звезда стал встречаться с блогершой Надеждой Санько и объявил о помолвке. В июне 2022 года у пары родился сын.

Ранее Мамаева рассказывала об итогах суда о разделе совместно нажитого в браке имущества. Алана заявила, что спортсмен пытается забрать жилье у собственного ребенка.

Модель уже полтора года судится с экс-супругом за московскую квартиру, два автомобиля люксовых марок и место на подземной парковке элитного ЖК. Недавно состоялось еще одно заседание суда.

По словам девушки, Мамаев хочет забрать половину ее квартиры, автомобиль, который мужчина подарил ей в браке и половину парковочного места. Она отметила, что адвокаты футболиста запросили у нее компенсацию в размере 33 миллионов рублей.

«Отжимать фактически у своего ребенка жилье — это в стиле Мамаева. Так как моя машина им жить спокойно не давала, они рассчитывали, что в счет долга я отдам им Bentley. И как упорно они к этому шли... Но по итогам сегодняшнего заседания, с учетом всех представленных моим адвокатом обстоятельств, суд вынес иное решение», — написала модель в личном микроблоге.

Позже адвокат футболиста в беседе с ТАСС рассказала, что суд произвел взаимозачет средств на счетах экс-супругов на момент развода и вынес решение, что Алана должна будет выплатить Павлу Мамаеву почти 3 миллиона рублей.