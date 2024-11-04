Бывшая жена Гуфа выложила фото в бане

Бывшая жена Гуфа продемонстрировала, как моется в купели среди еловых веток. На фото она предстала в черном купальнике. После процедур модель надела на себя меховую дубленку и банную шапку.

«Самая лучшая баня! Последнее время я много разочаровывалась, чувствовала упадок сил. Сегодня восполнила свою мощную непотопляемую энергию!», — высказалась Королева.

Юлия Королева прославилась благодаря браку с рэпером Гуфом (настоящее имя Алексей Долматов). В их браке родилась дочь Тина 26 мая 2022 года.

29 ноября минувшего года Гуф выложил в социальных сетях ролик, в котором попытался проникнуть в дом к Юлии Королевой. Музыкант пришел на территорию виллы, в которой блогерша проживала с дочерью на Пхукете. Долматов показал, что в руках он держит кастет. 20 октября пара расторгла брак.

Ранее стали известны условия содержания Гуфа в рехабе после дебоша в банном комплексе.