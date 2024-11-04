НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 ноября 2024, 14:50
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Бывшая жена Гуфа выложила фото в бане

Бывшая жена Гуфа Юлия Королева разместила снимки в бане.
Бывшая жена Гуфа выложила фото в бане

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и модель Юлия Королева выложила фото из бани. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Бывшая жена Гуфа выложила фото в бане

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена Гуфа продемонстрировала, как моется в купели среди еловых веток. На фото она предстала в черном купальнике. После процедур модель надела на себя меховую дубленку и банную шапку.

«Самая лучшая баня! Последнее время я много разочаровывалась, чувствовала упадок сил. Сегодня восполнила свою мощную непотопляемую энергию!», — высказалась Королева.

Юлия Королева прославилась благодаря браку с рэпером Гуфом (настоящее имя Алексей Долматов). В их браке родилась дочь Тина 26 мая 2022 года.

29 ноября минувшего года Гуф выложил в социальных сетях ролик, в котором попытался проникнуть в дом к Юлии Королевой. Музыкант пришел на территорию виллы, в которой блогерша проживала с дочерью на Пхукете. Долматов показал, что в руках он держит кастет. 20 октября пара расторгла брак.

Ранее стали известны условия содержания Гуфа в рехабе после дебоша в банном комплексе.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Гуф
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