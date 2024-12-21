Бывшая жена Гуфа рассказала, что рэпер не общается с дочерью. Об этом стало известно из соцсетей.

Юлия Королёва, бывшая супруга рэпера Гуфа, сообщила, что он не поддерживают связь с их общей дочерью Тиной. Несмотря на это, Юлия старается делать все для дочери, чтобы девочка не ощущала недостатка в любви и заботе. В преддверии Нового года она организовала для Тины праздничные мероприятия: девочка посетила ёлку и встретилась с Дедом Морозом.

«В этом году я вообще осознала один факт, что все что происходит классного — создаю я. И только по своей инициативе. Мечтаю создать семью, большую и счастливую. Чтобы все друг другу писали и звонили. Сами. Без всяких предубеждений», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что экс-жена Гуфа Айза рассказала о том, как ее жизнь изменилась с новым бойфрендом.