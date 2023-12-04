Бывшая жена Гуфа ответила на обвинения рэпера в изменах

Бывшая жена рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, опровергла обвинения в изменах. Юлия Королева заявила, что никогда не имела отношений вне брака и имеет прозрачную репутацию.

«А теперь представьте ситуацию: (риал) одному сумасшедшему пришло видение в голову, что ему изменяли с первым прохожим, и он в это поверил. Без всяких подозрений и поводов — сразу обвинения. Удобно, могу вам сказать», - написала модель в своем Telegram-канале.

Как подчеркнула Королева, это способ обвинить человека, который был идеальным.

Ранее Алексей Долматов устроил дебош в доме бывшей жены Юлии. Он ворвался на территорию виллы на Пхукете с кастетом, так как якобы узнал, что жена ему изменяла.

Мы также писали, что рэп-исполнитель Гуф отменил выступления до весны из-за депрессии. Музыкант в последнее время переживает проблемы в личной жизни - от него уехала супруга, которая позже подала заявление на развод. К тому же, недавно рэпер попал в скандал, за который ему пришлось извиняться перед верующими.