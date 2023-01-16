Айза сделала себе жуткую пластическую операцию

К такому подписчики девушки явно готовы не были.

Бывшая жена Алексея Долматова похвасталась промежуточными результатами лазерной коррекции волосяного покрова.

Это не первая пластическая операция, перенесенная девушкой.

По её словам, основной задачей всей процедуры было визуальное уменьшение лба.

Дело в том, что после предыдущей коррекции, под названием «Лисьи глазки», Айзе начало казаться, что у неё слишком большой лоб. Девушка навела справки и выяснила, что единственным способом визуально его спрятать может стать изменение контура волос.

Фотография, которой решила поделиться звезда, однако же, не вызывает ничего кроме ужаса: половина лба Айзы покрыта красный сыпью, напоминающей сильный ожег.

Что же, посмотрим на изменения во внешности многострадальной мамы. Остается надеется, что финальный результат придется ей ей по душе.