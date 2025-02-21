Бывшая жена Грачевского внезапно назвала себя многодетной матерью

Российская певица Екатерина Белоцерковская неожиданно назвала себя многодетной матерью. Об этом пишет mk.ru.

По информации источника, последняя супруга основателя «Ералаша» Бориса Грачевского появилась на вечере, посвященном 25-летию «Театра марионеток». Артистка вышла в свет с новым мужчиной и двумя детьми.

«Я — многодетная мама», — заявила исполнительница.

Журналисты «поймали» пару в кафе театра: певица и ее спутник расположились за столиком, где дети с большим удовольствием лакомились сладким.

Напомним, Борис Грачевский скончался в январе 2021 года. Он умер в возрасте 71 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Белоцерковская была третьей женой Грачевского и состояла с ним в браке с 2016 года до его смерти.

В браке у пары родился сын Филипп. О других детях Белоцерковской ничего неизвестно.

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