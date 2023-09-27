Бывшая жена Федора Бондарчука Светлана подала иск в суд о разделе имущества

Телеведущая Светлана Бондарчук (Рудская), бывшая супруга известного российского режиссера Федора Бондарчука, подала иск в суд о разделе совместно нажитого имущества. Об этом стало известно Агентству городских новостей «Москва».

В пресс-службе Симоновского районного суда сообщили, что заявление было зарегистрировано 26 сентября. Однако оно еще не было передано на рассмотрение. От комментариев обе стороны пока воздерживаются.

Напомним, что Светлана и Федор разошлись еще в 2016 году. В браке у них родилось двое детей – сын Сергей и дочь Варвара. Сейчас оба уже счастливы в новых отношениях. Бондарчук с актрисой Паулиной Андреевой, а Рудская с Сергеем Харченко. К слову, не так давно модель вновь стала мамой. У нее родился сын, которого она назвала Петром. Многие осудили телеведущую за то, как именно ребенок появился на свет, но сама она старается на это не обращаться внимание.

Ранее Светлана Бондарчук призналась, как ей живется в роли мамы малыша в 54 года. Она рассказала, что старается проводить с Петром как можно больше времени, брать его с собой везде. Однако она все равно пытается ограждать его от публичности.