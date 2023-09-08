Ставшая мамой в 54 года Бондарчук планирует ограждать сына от публичности

Актриса Светлана Бондарчук не так давно призналась, что в 54 года стала мамой. У нее родился сын, которого назвали Петром. Первое время ей удавалось скрывать радостную новость, но сейчас она уже охотно делится всем, связанным с ребенком. Правда, на публике артистка старается его все равно не показывать, так как хочет оградить от публичности.

Светлана вместе с супругом Сергеем Харченко посетила открытие второго фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» и пообщалась с журналистами. В беседе с изданием Woman.ru она призналась, что с собой в Сочи не взяла малыша, о чем сильно жалеет. Дело в том, что она старается проводить с ним как можно больше времени. Но при этом актриса не хочет, чтобы он был как-то задействован в светских мероприятиях.

«Скажу вам по секрету, что мы Петю часто берем с собой, когда путешествуем — просто мы не мучаем его нашей светской жизнью. Он проживает с нами свою малышковую жизнь», - поделилась Бондарчук.

К слову, многие критикуют актрису за то, что она решилась на материнство в 54 года. Хейтеры обсуждают и то, как именно малыш появился на свет, хотя официально Светлана ничего не подтверждала. Она призналась, что за много лет в шоу-бизнесе перестала обращать внимание на недоброжелателей, поэтому ей совершенно все равно, что о ней думают незнакомые ей люди.

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