Бывшая жена Бондарчука сообщила о предательстве от очень значимых в жизни людей
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Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана сообщила, что в настоящее время проживает предательство со стороны важных для нее людей. Она отметила, что прощает предателей и дает второй шанс.
Подробности приводит Газета.Ru.
«К сожалению, я сегодня проживаю предательство и разочарование в людях, которые были очень значимы в моей жизни», - призналась Бондарчук.
Она считает, что люди «полны искушения», но должны подумать над поступком. Она выразила уверенность, что им станет стыдно.
«Даю второй шанс. Надо учиться отпускать эмоции», - сказала Светлана и вспомнила, как однажды ее «неожиданно предал» человек.
В тот момент у Бондарчук «земля ушла из-под ног» – она думала о мести и целый год жила с негативом. Потом это прошло и сейчас она признательна человеку за «мерзкий поступок».
Имен этих людей Бондарчук не назвала.
Напомним, первый брак Светланы закончился спустя 25 лет. Бывший муж женился на актрисе Паулине Андреевой. Бондарчук в 2020 году вышла замуж за Сергея Харченко, у пары растет сын Петр.
Некоторое время назад стало известно, что она подала в суд с требованием разделить совместно нажитое с режиссером имущество. Стоимость активов бывших супругов может составлять примерно 700 млн рублей.