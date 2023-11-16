Бывшая жена Бондарчука сообщила о предательстве от очень значимых в жизни людей

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана сообщила, что в настоящее время проживает предательство со стороны важных для нее людей. Она отметила, что прощает предателей и дает второй шанс.

Подробности приводит Газета.Ru.

«К сожалению, я сегодня проживаю предательство и разочарование в людях, которые были очень значимы в моей жизни», - призналась Бондарчук.

Она считает, что люди «полны искушения», но должны подумать над поступком. Она выразила уверенность, что им станет стыдно.

«Даю второй шанс. Надо учиться отпускать эмоции», - сказала Светлана и вспомнила, как однажды ее «неожиданно предал» человек.

В тот момент у Бондарчук «земля ушла из-под ног» – она думала о мести и целый год жила с негативом. Потом это прошло и сейчас она признательна человеку за «мерзкий поступок».

Имен этих людей Бондарчук не назвала.

Напомним, первый брак Светланы закончился спустя 25 лет. Бывший муж женился на актрисе Паулине Андреевой. Бондарчук в 2020 году вышла замуж за Сергея Харченко, у пары растет сын Петр.

Некоторое время назад стало известно, что она подала в суд с требованием разделить совместно нажитое с режиссером имущество. Стоимость активов бывших супругов может составлять примерно 700 млн рублей.