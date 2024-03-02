Бывшая жена Аршавина Алиса Казьмина сделала операцию по восстановлению носа

Пранкер Сорян, который дружит с Казьминой, рассказал, что операция прошла успешно.

«Моя дорогая подруга Алиса Аршавина сделала удачную операцию на нос, благодаря хирургу Денису Агапова. Как долго мы этого ждали!» — поделился он.

Бывшую супругу футболиста также пригласили на день открытых дверей клиники, где проходила операция. Казьмина призналась, что довольна результатом.

«Важно, когда врач и пациент объединяются, и врач хочет результата вместе с тобой. Потому что я объездила очень много лучших гуру, в том числе, московских, дорогих», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что певица Бьянка сделала пластическую операцию.