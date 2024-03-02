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Опубликовано 02 марта 2024, 12:45
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Бывшая жена Аршавина Алиса Казьмина сделала операцию по восстановлению носа

Бывшая жена Аршавина Алиса Казьмина сделала операцию по восстановлению носа

© Freepik

Бывшая жена Аршавина Алиса Казьмина сделала операцию по восстановлению носа. Об этом сообщает Kp.ru.

Несколько лет Алиса Казьмина страдала из-за некроза тканей носа. Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина рассказывала, что из-за аутоимунного заболевания у нее отсутствовала часть носа.

Накануне Казьмина рассказала, что восстановила утерянные ткани благодаря пластической операции. Она перестала прятать часть лица под пластырями и поделилась результатом хирургического вмешательства в соцсетях.

Бывшая жена Аршавина Алиса Казьмина сделала операцию по восстановлению носа

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пранкер Сорян, который дружит с Казьминой, рассказал, что операция прошла успешно.

«Моя дорогая подруга Алиса Аршавина сделала удачную операцию на нос, благодаря хирургу Денису Агапова. Как долго мы этого ждали!» — поделился он.

Бывшую супругу футболиста также пригласили на день открытых дверей клиники, где проходила операция. Казьмина призналась, что довольна результатом.

«Важно, когда врач и пациент объединяются, и врач хочет результата вместе с тобой. Потому что я объездила очень много лучших гуру, в том числе, московских, дорогих», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что певица Бьянка сделала пластическую операцию.

Источник фото:Freepik
Источник:Kp.ru
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Алиса Аршавина (Казьмина)
пластическая операция