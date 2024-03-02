Бывшая жена Аршавина Алиса Казьмина сделала операцию по восстановлению носа
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Бывшая жена Аршавина Алиса Казьмина сделала операцию по восстановлению носа. Об этом сообщает Kp.ru.
Несколько лет Алиса Казьмина страдала из-за некроза тканей носа. Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина рассказывала, что из-за аутоимунного заболевания у нее отсутствовала часть носа.
Накануне Казьмина рассказала, что восстановила утерянные ткани благодаря пластической операции. Она перестала прятать часть лица под пластырями и поделилась результатом хирургического вмешательства в соцсетях.
Пранкер Сорян, который дружит с Казьминой, рассказал, что операция прошла успешно.
«Моя дорогая подруга Алиса Аршавина сделала удачную операцию на нос, благодаря хирургу Денису Агапова. Как долго мы этого ждали!» — поделился он.
Бывшую супругу футболиста также пригласили на день открытых дверей клиники, где проходила операция. Казьмина призналась, что довольна результатом.
«Важно, когда врач и пациент объединяются, и врач хочет результата вместе с тобой. Потому что я объездила очень много лучших гуру, в том числе, московских, дорогих», — рассказала она.
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