НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 декабря 2024, 11:00
1 мин.

Бывшая возлюбленная Тимати продемонстрировала фигуру в облегающем наряде

Модель Анастасия Решетова показала фигуру в откровенном наряде.
Бывшая возлюбленная Тимати продемонстрировала фигуру в облегающем наряде

© Starface.ru

Бывшая девушка рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова показала фигуру в облегающем платье. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Бывшая возлюбленная Тимати продемонстрировала фигуру в облегающем наряде

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

28-летняя знаменитость позировала напротив зеркала в черном облегающем платье длины миди без бретелей. Кроме того, манекенщица надела черные босоножки на каблуках. При этом Решетова продемонстрировала стройное тело. Вдобавок знаменитость распустила волосы и нанесла макияж с черными стрелками.

Напомним, Анастасия Решетова встречалась с Тимати с 2014 по 2020 год. В октябре 2019 года на свет появился их сын Ратмир. Мальчика назвали в честь погибшего в 2007 году друга Тимати – Ратмира Шишкова.

В 2020 году Анастасия Решетова и Тимати разошлись. Модель рассказывала в соцсетях, что тяжело переживала разрыв с артистом. В настоящий момент девушка не рассказывает о личной жизни. В свою очередь Тимати встречается с моделью Валентиной Ивановой.

Ранее Анастасия Решетова впервые заговорила о возлюбленном после скандала с Алсу.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Анастасия Решетова
модель
новости звезд