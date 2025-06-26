Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова рассказала о новом бойфренде

Модель Анастасия Решетова впервые за долгое время ответила на вопрос, касающийся личной жизни. Она призналась, что на данный момент ее сердце несвободно.

После расставания с рэпером Тимати Анастасия перестала афишировать свои отношения. Ходили слухи, что она встречалась с бывшим мужем певицы Алсу Яном Абрамовым, когда он еще был в браке. Но сама Решетова эту информацию опровергала. Теперь же стало известно, что у модели все-таки есть избранник. Об этом она рассказала в личном блоге.

Подробностей своего нового романа звезда соцсетей раскрывать не стала. Она дала понять, что хочет сохранить личность любимого в секрете. К слову, в прошлом году Анастасия уже вскользь упоминала о бойфренде. Тогда она признавалась, что ему 30 лет. Самой же модели 29 лет.

Напомним, что Решетова воспитывает сына Ратмира, которого родила в отношениях с Тимати. После появления на свет мальчика звезды расстались, но сохранили общение ради наследника. Сейчас ребенок живет с мамой, но регулярно видится и с отцом.

Ранее Анастасия Решетова вспомнила о тяжелом разрыве с Тимати.