Бывшая возлюбленная погибшего певца Кунгурова Елена Максимова впервые прокомментировала его смерть

Бывшая возлюбленная оперного певца Евгения Кунгурова Елена Максимова впервые вышла на связь с журналистами после новостей о его смерти. Артистка призналась, что скорбит вместе со всеми, и боль от утраты пережить невозможно.

По предварительным данным, Кунгуров покончил с собой. Источники сообщали, что у него уже на протяжении 10-ти лет наблюдались проблемы с психическим здоровьем, он даже трижды проходил лечение в психиатрической клинике. Однако друзья и коллеги отрицают то, что он был нестабилен в этом плане.

Высказаться решила и певица Максимова, из-за которой в свое время Евгений ушел от жены. Что-то построить у вокалистов так и не получилось, но они смогли сохранить хорошие отношения. В беседе с Kp.ru Елена призналась, что, как и все, скорбит. Ей тяжело принять то, что ее друга больше нет в живых.

«Женя был чистая душа. Талантливый, искренний, настоящий. Сердце у него было большое. Неравнодушный человек, таких мало. Трагедия и невосполнимая утрата. Эту боль пережить и принять родным и близким невозможно», - поделилась Максимова.

Напомним, что последнее сообщение перед смертью певец отправил жене. Он написал, чтобы она искала его в ванной. После супруга полтора часа пыталась до него дозвониться, но он был уже мертв.

Ранее друг Евгения Кунгурова Максим Токаев показал переписку с артистом за сутки до его смерти.