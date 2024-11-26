Бывшая возлюбленная Егора Крида родила ребенка от египетского олигарха, который старше нее на 35 лет

Модель Ксения Дели стала мамой во второй раз. Она родила ребенка от египетского олигарха Осама Фати Рабах аль-Шарифа, который старше нее на 35 лет.

В личном блоге Ксения опубликовала первое фото с младенцем, на котором показала лишь его маленькую ручку, сжимающую ее палец. Она поделилась, что у нее появился на свет сын, но имя пока не раскрыла.

«Добро пожаловать в этот мир!» - подписала снимок Дели.

Отметим, что модель очень ждала этого ребенка. Она признавалась, что мечтала стать мамой во второй раз. И несмотря на то, что многие осуждают ее за брак с 70-летним мужчиной, она утверждает — у них все по любви. Ксения почти не тратит деньги мужа, живет скромно и занимается благотворительностью.

Ксения Дели стала известна благодаря съемкам в клипах известных исполнителей. Например, она изображала любовь с Джастином Бибером в его клипе на песню «What do you mean?». Кроме того, модель встречалась с рэпером Егором Криддом, но их роман ни к чему серьезному не привел.

Ранее появилась информация, что Егор Крид собрал почти 400 штрафов за нарушение ПДД.