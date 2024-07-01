«Бывшая свекровь плакала»: родившая шестерых детей Стриженова сыграла свадьбу

Родившая шестерых детей Александра Стриженова сыграла свадьбу в Сочи. Александра рассказала о радостном событии в соцсети.

Весной 2024 года внучка Олега Стриженова сообщила, что свадьбы с отцом дочери Марианны не будет. По словам Александры, у них с избранником не хватало средств на торжество. Однако свадьба все же состоялась. Примечательно, что на мероприятии присутствовала даже бывшая свекровь, которая обратилась к молодоженам с трогательной речью.

«Я вышла замуж, и моя бывшая свекровь плакала, когда говорила тост нашей семье. На нашей свадьбе было много моментов, но этот самый важный для меня, ведь именно он отражает всю сплоченность и любовь в нашей семье. Мы дружим с бывшим мужем, с его мамой», — высказалась Александра.

Стриженова отметила, что ей удалось наладить отношения с бывшим мужем и свекровью. Раньше между ними были ссоры, и Александра запрещала им общаться с наследником. Теперь она считает их своей семьей.

К слову, экс-супруг не смог присутствовать на свадьбе. Мужчина работал, чтобы «купить ребенку мебель в новый дом».

Ранее внучка Стриженова решила сделать пластическую операцию после родов 6 ребенка. Подробности читайте в этой новости.