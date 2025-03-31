Бывшая сотрудница «Современника» предложила Михаилу Ефремову возглавить театр. Об этом сообщает NEWS.ru.

Бывший главный администратор «Современника» Галина Лиштванова обрадовалась скорому выходу Михаила Ефремова — она заявила, что знакома с актером уже 58 лет и уверена, что он сможет вернуться на сцену и даже получить руководящую должность.

«Ты был замечательным малышом и вырос любящим сыном и заботливым отцом. Все истинные „современниковцы“ ликуют, что ты скоро окажешься среди нас! Твоя ситуация показала, кто есть кто в театре, который по праву должен возглавить ты, как разносторонне творческий, талантливый человек», — заявила она.

Лиштванова напомнила, что Михаил Ефремов является сыном Олега Ефремова, который основал «Современник». Бывшая сотрудница театра также заявила, что Галина Волчек мечтала о том, чтобы «Современник» возглавил именно Ефремов.

Ранее мы писали о том, что актер Ефремов потерял около 160 млн рублей дохода за время нахождения в колонии.