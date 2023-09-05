Бывшая невеста Шаляпина сообщила о смерти отца при странных обстоятельствах

Бывшая невеста Прохора Шаляпина сообщила о смерти отца при странных обстоятельствах. Телеведущая Ольга Сан поделилась откровением с порталом PROZVEZD.

В феврале 2023 года в семье Ольги произошла трагедия: умер ее отец. По словам знаменитости, смерть родителя стала внезапностью: мужчина не болел и ни на что не жаловался. После похорон отца Сан узнала о том, что его имущество было переоформлено. Кроме того, экс-избраннице Прохора стали поступать звонки с информацией об убийстве. Все это заставило Ольгу обратиться за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.

«Пошли звонки о том, что папу убили. Все папины машины и квартиры теперь принадлежат его жене, которая младше на 30 лет. Также с его счетов была снята крупная сумма денег», — высказалась Сан.

По словам знаменитости, супруга отца отказывается приходить на допрос. Также СК Ставрополя до сих пор не возбудил уголовное дело.

Сан удалось выяснить, что имущество родителя арестовали и его подписи на многих документах являются подделанными. На основании этого Ольга пришла к выводу: смерть отца была насильственной.

Ольга добавила, что, несмотря на расставание, Шаляпин не оставил ее в трудную минуту.

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