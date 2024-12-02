Бывшая невеста Гришечкина целовалась на дне рождения со Степаном Меньщиковым. Об этом сообщает Kp.ru.

Продюсер Диана Бичарова отметила свое 36-летие в компании звездных друзей — бывшая невеста актера Вячеслава Гришечкина позвала на праздник актера Сергея Рублева, участника шоу «Экстрасенсы. Реванш» Никиту Турчина, экс-солистку «Вороваек» Светлану Ларионову, певицу Сашу Градиву и многих других.

Во время беседы с гостями Бичарова вспоминала об отношениях с Вячеславом Гришечкиным. Впрочем, это не помешало ей обниматься на протяжении вечера с экс-участником «Дома-2» Степаном Меньщиковым. Внимательные журналисты заметили, что знаменитости целовались, а после окончания праздника уехали на одной машине.

Ранее мы писали о том, что актриса Кристина Асмус иронично ответила на критику нового романа.