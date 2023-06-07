Бывшая «невеста» Филиппа Киркорова DJ Катя Гусева сыграла свадьбу по цене московской квартиры
Филипп Киркоров подарил на свадьбу бывшей фаворитке Кате Гусевой песню для первого танца.
Фото: Пресс-служба
В Москве отгремело масштабное и довольно долгожданное событие – свадьба звездного DJ Кати Гусевой. Несколько месяцев назад эксклюзивно для портала «Страсти» она раскрывала детали подготовки к торжеству, а уже вчера все смогли воочию увидеть труды бизнесвумен. Мероприятие посетили многие звездные гости, в том числе Филипп Киркоров, получивший приглашение одним из первых.
На свадьбе бывшей «невесты» певец не просто отсиживался в стороне, а был в самом центре событий. Так, именно под его песню молодые исполнили свой первый супружеский танец. Также артист сказал в этот вечер подруге немало теплых слов, а в личные сообщения написал: «Вы очень красивая пара, я за тебя очень счастлив! Искренне желаю вам большой любви».
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Отметим, что, кроме Филиппа, в списке гостей числились и другие известные имена. Среди них Митя Фомин, Ирина Дубцова, Андрей Малахов, Наташа Королева, Наталья Гулькина, Людмила Соколова, группа Стрелки, Юлия Плаксина, братья Сафроновы. Все они остались под большим впечатлением от праздника. Еще бы, ведь его бюджет был превышен в несколько раз. Катя даже признавалась, что за ту сумму, что они с женихом потратили на свадьбу, можно было купить квартиру в Москве. Одни только наряды Гусевой обошлись в четыре миллиона рублей. Их, к слову, было три, и все они были изготовлены дизайнером Аникой Керимовой.
Ранее Катя Гусева пообщалась с порталом «Страсти» и рассказала о своей карьере, возлюбленном и отношениях с Филиппом Киркоровым. Полное интервью читайте на сайте.