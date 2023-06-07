Бывшая «невеста» Филиппа Киркорова DJ Катя Гусева сыграла свадьбу по цене московской квартиры

В Москве отгремело масштабное и довольно долгожданное событие – свадьба звездного DJ Кати Гусевой. Несколько месяцев назад эксклюзивно для портала «Страсти» она раскрывала детали подготовки к торжеству, а уже вчера все смогли воочию увидеть труды бизнесвумен. Мероприятие посетили многие звездные гости, в том числе Филипп Киркоров, получивший приглашение одним из первых.

На свадьбе бывшей «невесты» певец не просто отсиживался в стороне, а был в самом центре событий. Так, именно под его песню молодые исполнили свой первый супружеский танец. Также артист сказал в этот вечер подруге немало теплых слов, а в личные сообщения написал: «Вы очень красивая пара, я за тебя очень счастлив! Искренне желаю вам большой любви».