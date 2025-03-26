Бывшая домработница описала состояние Филиппа Киркорова после похорон отца

Бывшая домработница певца Филиппа Киркорова Людмила Дороднова рассказала о состоянии артиста после похорон отца. По словам женщины, он «испытывает серьезные душевные переживания».

Комментарий Дородновой приводит издание «Абзац».

«Для него смерть отца – огромная утрата. Сначала не стало любимой мамы, теперь ушёл папа», - поделилась Людмила.

Она отметила, что Филипп был любимым сыном Бедроса. В последние годы родственники жили вместе и «стали ближе».

Бывшая домработница певца уверена, что Филипп не опустит руки и поддержит своих детей после смерти дедушки.

Напомним, похороны Бедроса Киркорова состоялись 21 марта. На церемонии Филипп рассказал про фамильный перстень, который отец подарил ему перед смертью.