Опубликовано 26 марта 2025, 15:321 мин.
Бывшая домработница описала состояние Филиппа Киркорова после похорон отца
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Бывшая домработница певца Филиппа Киркорова Людмила Дороднова рассказала о состоянии артиста после похорон отца. По словам женщины, он «испытывает серьезные душевные переживания».
Комментарий Дородновой приводит издание «Абзац».
«Для него смерть отца – огромная утрата. Сначала не стало любимой мамы, теперь ушёл папа», - поделилась Людмила.
Она отметила, что Филипп был любимым сыном Бедроса. В последние годы родственники жили вместе и «стали ближе».
Бывшая домработница певца уверена, что Филипп не опустит руки и поддержит своих детей после смерти дедушки.
Напомним, похороны Бедроса Киркорова состоялись 21 марта. На церемонии Филипп рассказал про фамильный перстень, который отец подарил ему перед смертью.