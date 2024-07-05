Бывшая девушка Тимати пожаловалась на травлю из-за скандала вокруг Решетовой

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель Алена Шишкова рассказала о травле в соцсетях из-за скандала вокруг Анастасии Решетовой и экс-супруга певицы Алсу. Соответствующая публикация появилась в микроблоге девушки.

По словам модели, она не может понять, почему столкнулась с негативом, когда никого не критиковала и никак не комментировала ситуацию.

«Что происходит? Я ставлю лайки на комментарии в мою поддержку, чего бы они не касались. И вдруг шквал претензий по поводу событий, которые касаются не меня? Я кого-то обидела? Оскорбила? Обвинила? Я живу свою жизнь, избегаю негатива, люблю дочь, люблю Симону (мать Тимати, - прим. «Страсти»), люблю ее сына, как отца Алисы, люблю Ратика, потому что он ребенок и брат моей Алисы, люблю моих родителей», - высказалась Шишкова.

Экс-возлюбленная Тимати подчеркнула, что ценит всех, кто участвует в ее жизни, и желает всем счастья.

Пользователи обвинили Алену Шишкову в том, что она «хайпится» на скандале вокруг Решетовой. Некоторые подписчики считают, что девушка специально не удаляет комментарии с «неприятными» фактами о Решетовой и лайкает их, чтобы они набирали охваты.

Ранее журналистка Ксения Собчак выразила мнение, что Катя Гордон пиарится на суде Решетовой и Степановой.