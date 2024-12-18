Блогерша Юлия Гаврилина рассказала об отсутствии друзей
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Блогерша Юлия Гаврилина рассказала об отсутствии друзей. Об этом она призналась в «Шоу из шоу» на телеканале СТС.
Юлия Гаврилина стала гостьей нового шоу на телевидении — в нем она соревновалась в интеллектуальной викторине против Владимира Маркони. Когда ведущий Арсений Попов предложил девушке воспользоваться подсказкой «звонок другу», Гаврилина заявила, что у нее нет близких друзей.
«Дело в том, что мне некому звонить», — с грустью объяснила она.
Услышав это, Попов пошутил и предложил позвонить блогерше его другу.
Напомним, Юлии Гаврилиной 22 года. В октябре 2020 года Forbes поместил ее на четвертую строчку самых высокооплачиваемых тиктокеров России. Сейчас девушка занимается написанием и выпуском песен.
Ранее мы писали о том, что блогерша Юлия Гаврилина столкнулась с травлей из-за набранного веса.