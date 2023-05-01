Бывшая Богомолова Юлия Захарова заявила, что у нее в 42 года нет детей из-за инфантильности

42-летняя звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова, несмотря на то, что уже давно хочет ребенка, до сих пор не познала радость материнства. По словам актрисы, она видела отцом своих детей каждого кавалера, включая мужа Ксении Собчак Констнатина Богомолова, с которым состояла в романтических отношениях несколько лет назад. Однако пополнения в семье так и не случилось.

На данный момент Захарова счастлива с ландшафтным дизайнером Алексеем Новгородским. Они уже долгое время работают над тем, чтобы забеременеть, но пока нет никаких результатов. Юлия рассказала в передаче «PRO Жизнь», что по здоровью ни у нее, ни у ее избранника нет никаких проблем, поэтому она считает, что Бог не дает ей ребенка из-за ее инфантильности.

«До этого никогда не делала аборты, всегда воспринимала текущего мужчину как отца ребенка. Хотела, чтобы у любимого мужчины был похожий на него сын или дочь. Но пока Бог не дает детей. Он, наверное, сидит такой и думает: «Ты такая инфантильная, ну куда тебе ребенка?!» - поделилась актриса.

Несмотря на множество неудачных зачатий Захарова не отчаивается и верит, что современная медицина способна помочь каждой женщине. Сейчас же звезда ситкома наслаждается временем, которое проводит с чужими детьми. По ее словам, она получает удовольствие, нянчась с малышами. «У них такой мир внутренний, они как цветы распускающиеся», - призналась Юлия Захарова.

Ранее актриса рассказала, почему раньше не раскрывала свой роман с Константином Богомоловым, а также о ревности его бывшей жены Дарьи Мороз.