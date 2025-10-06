«Бывают в жизни минуты, когда дороги расходятся»: Клава Кока разругалась с Егором Кридом после многолетней дружбы

Певица Клава Кока рассказала о прекращении общения с рэпером Егором Кридом. Артисты дружили и поддерживали друг друга много лет, но теперь не пересекаются. Об этом исполнительница хита «Покинула чат» рассказала МУЗ-ТВ.

5 октября у Клавы состоялся большой сольный концерт в Москве. В беседе с журналистами она ответила на несколько личных вопросов, включая, почему ее не приехал поддержать Егор Крид. Как оказалось, певица больше не дружит с ним, но раскрывать причину отказалась.

«Бывают в жизни минуты, когда дороги расходятся. Время покажет. Это все-таки личное», - призналась Клава Кока.

Артистка дала понять, что расставание было вовсе не дружеским. При этом она все равно порадовалась за Крида, который сделал недавно масштабное шоу в Москве. Она отметила, что следила за его ростом, поэтому гордится им. Однако лично Клава Егора не поздравила.

К слову, Крид и Клава Кока раньше работали в одном лейбле. Они вместе писали музыку, записывали фиты и общались в неформальной обстановке. Поклонники даже какое-то время подозревали, что у артистов роман.

Ранее Клаву Коку заподозрили в романе с Димой Масленниковым.