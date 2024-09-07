«Бывают такие идеальные дети?»: разведенная певица Алсу публично обратилась к дочери по особому поводу

41-летняя певица Алсу, которая в мае объявила о разводе с мужем после 18 лет брака, публично обратилась к старшей дочери в соцсети. 7 сентября Сафина отмечает день рождения — ей исполнилось 18 лет.

В личном блоге Алсу поделилась совместным снимком с именинницей. На опубликованном фото певица и ее дочь позировали в обнимку в облегающих платьях. Можно было заметить, что Сафина уже перегнала по росту маму. Артистка публично поздравила дочь с днем рождения и назвала ее «идеальным ребенком».

«Ровно 18 лет назад был первый самый счастливый день в моей жизни, родилась моя Сафинка. Благодарю Всевышнего каждый день за этот подарок судьбы. Самый добрый, нежный, рассудительный и мудрый человечек в нашей семье. Никогда не капризничала, не хулиганила, не перечила и вообще не доставляла никаких хлопот. Бывают такие идеальные дети?» — поделилась Алсу.

Певица отметила, что впереди девушку ждет «очень интересный этап в жизни». Алсу добавила, что теперь она — «мама совершеннолетней девушки».

«Впереди очень интересный и яркий этап в твоей жизни. Будь самой счастливой, моя девочка, пусть исполнятся твои самые заветные мечты! Я тобой очень горжусь и люблю тебя бесконечно», — написала знаменитость.

Напомним, Алсу состояла в браке с бизнесменом Яном Абрамовым с 2006 года. У пары трое детей: 18-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 9-летний Рафаэль. Однако в конце мая этого года певица неожиданно подала на развод. По слухам, причина разрыва стали измены предпринимателя. 27 августа стало известно, что артистка и бизнесмен официально развелись.

Ранее сообщалось о том, что Алсу прервала молчание после развода с Яном Абрамовым.